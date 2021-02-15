Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 15 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı?
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Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 15 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı?

15.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:32
Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 15 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 15 Şubat Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 15 Şubat Doya Doya Moda' kim elendi?

Yarışmacıların artık partnerleriyle yarıştığı Doya Doya Moda'da bir hafta daha tamamlandı. Doya Doya Moda'da partnerli ilk eleme 12 Şubat'ta yapıldı. Doya Doya Moda'nın finalinde yarışmacılar Sevgililer Günü konseptiyle jüri üyesinin karşısına çıktı. Jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda Doya Doya Moda'dan elenen isimler belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün. Yarışmaya kim veda edecek? 15 Şubat Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 15 Şubat Doya Doya Moda' kim elendi?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda 12 Şubat kızlarda Ceren birinci oldu. Ceren bu hafta 3. kolyesini almaya hak kazandı. Erkeklerde ise birinci olan saatin sahibi olan isim Adnan oldu. Batıcan 2. ve Ali 3. oldu. Elenen isimler ise yarışmaya yeni katılan Fatma ve Emre oldu.

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