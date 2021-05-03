Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son puan durumu! 30 Mayıs Cuma kim elendi?

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da3 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 3 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 29 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

3 MAYIS PUAN DURUMU

Birben:40

Özde:38

Betül:39

Su:39

Elif:26

Emel:40

Ferdanur:40

TV8 YAYIN AKIŞI

03:00Emre Dorman İle

04:30Doğduğun Ev Kaderindir

06:30Oynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife Style

08:30Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

10:45Survıvor Panorama

13:15Doya Doya Moda

17:15O Ses Türkiye

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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