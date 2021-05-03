Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son puan durumu! 30 Mayıs Cuma kim elendi?
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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son puan durumu! 30 Mayıs Cuma kim elendi?

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son puan durumu! 30 Mayıs Cuma kim elendi?
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 30 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son puan durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da3 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 3 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 29 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

3 MAYIS PUAN DURUMU

Birben:40

Özde:38

Betül:39

Su:39

Elif:26

Emel:40

Ferdanur:40

TV8 YAYIN AKIŞI

03:00Emre Dorman İle

04:30Doğduğun Ev Kaderindir

06:30Oynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife Style

08:30Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

10:45Survıvor Panorama

13:15Doya Doya Moda

17:15O Ses Türkiye

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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