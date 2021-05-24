Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Doya Moda canlı izle!
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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Doya Moda canlı izle!

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Doya Moda canlı izle!
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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 24 Mayıs Pazartesi fragmanı yayınlandı. Doya Doya Moda canlı izle! tv8 Doya Doya Moda 24 Mayıs Pazartesi izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 24 Mayıs Pazartesi fragmanı yayınlandı mı? Doya Doya Moda canlı izle! tv8 Doya Doya Moda 24 Mayıs Pazartesi izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti?

21 MAYIS DOYA DOYA MODA PUANLARI

Özde:

Betül:38

Su:34

Fedanur: 31

Emel: 34

21 MAYIS CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?

All-Star'da en yüksek puan toplayan yarışmacımız Özde oldu.

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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Doya Moda canlı izle! - Haberler
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