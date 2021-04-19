Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 19 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 19 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA 16 NİSAN PUAN DURMU

Su:40

Betül:40

Emel:36

Birben:35

Ferdanur:29

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

16 Nisan Cuma günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim olmadı.

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