Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 19 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 19 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA 16 NİSAN PUAN DURMU

Su:40

Betül:40

Emel:36

Birben:35

Ferdanur:29

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

16 Nisan Cuma günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim olmadı.

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Ryan Babel Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:37:39. #1.15#

title