Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde birinci yarışmacı ve ve yarışmaya veda eden isim açıklanacak. Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim? Doya Doya Moda kim elendi?

TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi. İzleticiler Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim, sorularının yanıtlarını araştırdı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen isim ve birinci olan isim program sonunda belli olacak.

DOYA DOYA MODA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!