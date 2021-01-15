Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim?

15.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:32
Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde birinci yarışmacı ve ve yarışmaya veda eden isim açıklanacak. Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim? Doya Doya Moda kim elendi?

TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi. İzleticiler Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim, sorularının yanıtlarını araştırdı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen isim ve birinci olan isim program sonunda belli olacak.

DOYA DOYA MODA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak kazanan kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:33:42. #1.14#
title