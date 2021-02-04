Doya Doya Moda kim elendi? 4 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geride kaldı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendirildi. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 4 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı?

Yarışmacıların artık partnerleriyle yarıştığı Doya Doya Moda'da bir hafta daha tamamlandı. Doya Doya Moda'da partnerli ilk eleme 29 Ocak'ta yapıldı. Doya Doya Moda'nın finalinde yarışmacılar "maskeli balo" konseptiyle jüri üyesinin karşısına çıktı.Jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda Doya Doya Moda'dan elenen isimler belli oldu.

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 15.00'da izleyiciyle buluşacak...

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'ya veda eden ilk isim Furkan oldu. Kızlarda potaya kalan isimler ise Ayşegül, Serap ve Özde oldu. 2. kez potaya giren Özde elemeden kurtulan ilk isim oldu. Furkan'ın ardından Serap elendi.

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Rabia: 40

Ayşegül: 21

Serap: 20

Birben: 38

Özde: 28

Bahar: 26

Ceren: 34

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Ufuk: 36

Erhan: 31

Furkan: 22

Emre: 38

Batıcan:31

Ahmet: 26