Doya Doya Moda kim elendi? 29 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda'da eleme günü bugün. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda kim elendi? 29 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün belli bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi?29 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isimler belli olur olmaz haberimizde yer alacak. Henüz elenen isim açıklanmadı. Puan durumları belli olmadı.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 29 OCAK CUMA 2021

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben :

Rabia :

Özde :

Ceren :

Bahar :

Ayşegül :

Tuğçe :

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan :

Mehmet :

Adnan :

Emre :

Ufuk :

Erhan :

Ahmet :

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 15.00'da izleyiciyle buluşacak...