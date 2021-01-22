Doya Doya Moda kim elendi? 22 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?
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Doya Doya Moda kim elendi? 22 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50
Doya Doya Moda kim elendi? 22 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda'da eleme günü daha geride kaldı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda kim elendi? 22 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün belli bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi?22 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isimler belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 22 OCAK 2021

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

  • Birben
  • Rabia
  • Özde
  • Ceren
  • Bahar
  • Ayşegül
  • Aysu

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

  • Batıcan
  • Mehmet
  • Alper
  • Emre
  • Ufuk
  • Erhan
  • Ahmet

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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