Doya Doya Moda kim elendi? 1 Şubat Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi çattı. Gün sonunda "Doya Doya Moda'da kim elendi?" sorusu yanıt buldu. Doya Doya Moda kim elendi? 1 Şubat Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün belli bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 1 Şubat Doya Doya Moda birinci kim oldu? Doya Doya elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

1 Şubat2021 Doya Doya Moda yarışmasında elenen yarışmacı henüz açıklanmadı.

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 15.00'da izleyiciyle buluşacak...