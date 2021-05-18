Doya Doya Moda izle! 17 Mayıs Doya Doya kim birinci oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs puan durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA 17 MAYIS PUAN DURUMU

Özde:20

Rabia:18

Birben:17

Su:17

Ferdanur:14

Emel:10

Betül:10

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE