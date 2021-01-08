Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 8 Ocak Doya Doya Moda puan durumu nedir? Doya Doya Moda bu hafta 1. kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu haftaki son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar.