Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 15 Ocak Doya Doya Moda puan durumu nedir? Doya Doya Moda bu hafta 1. kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finali ile son kez podyuma çıktılar! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 15 Ocak partnerli konseptiyle kostümler giyildi... Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...