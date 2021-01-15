Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 15 Ocak Doya Doya Moda puan durumu nedir? Doya Doya Moda bu hafta 1. kim oldu?
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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 15 Ocak Doya Doya Moda puan durumu nedir? Doya Doya Moda bu hafta 1. kim oldu?

15.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:29
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 15 Ocak Doya Doya Moda puan durumu nedir? Doya Doya Moda bu hafta 1. kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finali ile son kez podyuma çıktılar! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 15 Ocak partnerli konseptiyle kostümler giyildi... Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 15 Ocak Kostüm Partisi konseptiyle kostümler giyildi... Doya Doya Moda kızları bu hafta erkek yarışmacılarla eş olup yarıştılar. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda bu haftanın birincisi aldığı toplam 103 puanla Birben oldu. Bu kolye Birben'in 5. kolyesi oldu. Erkeklerde ise toplam 88 puanla Emre kazandı!

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