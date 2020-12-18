Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu: 18 Aralık Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Tv8 ekranlarının gündüz kuşağı programında konsepte uygun en iyi kombini yapan ve en yüksek puanları alan kişi haftanın birincisi oluyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 18 Aralık 2020 Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen stil yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en düşük puanı alan finale doğru giderken en yüksek puanı alan isim ise büyük ödüle adım adım yaklaşıyor. 7 yarışmacı konsepte uygun olarak hazırladıkları konseptlerle jüri üyelerinden en yüksek puanı alabilmeyi hedefliyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 18 Aralık Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 18 Aralık 2020 Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA

DOYA DOYA MODA BUGÜN NELER OLUYOR?

Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılar yine büyük bir rekabete soyundu. Doya Doya Moda'da bugün "Diş Buğdayı" konsepti ile kombinler hazırlandı.

17 ARALIK DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 17 Aralık gün birincisi 20 tam puanla Özde ve Ceren oldu.

17 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Birben 19 puan

Rabia 19 puan

Özde 20 puan

Ceren 20 puan

Bahar 19 puan

Buket -

Ayşegül 18 puan