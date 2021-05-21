Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel kaç yaşında?

İlk sezonuyla ses getiren isimlerinde yer aldığı All Star kadrosunda Emel Başkan da bulunuyor. Doya Doya Moda All Star Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Emel Başkan nereli, mesleği nedir? Emel Başkan hayatı ve biyografisi nedir?

İlk sezonuyla ses getiren isimlerinde yer aldığı All Star kadrosunda Emel Başkan da bulunuyor. Doya Doya Moda All Star Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? Emel Başkan nereli, mesleği nedir? Emel Başkan hayatı ve biyografisi nedir?

DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?

Doya Doya Moda bugün All Star olarak yayın hayatına başladı. İlk sezonunda büyük beğeni toplayan Emel Başkan All Star kadrosunda yerini aldı. Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalıdır.

Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.