All Star bölümüyle ekranlara gelecek olan ekranların en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jürisi ile büyük ilgi topluyor. Sosyal medya hesaplarında da geniş takipçi kitlesine sahip olan Doya Doya Moda hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Doya Doya Moda All Star ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var? Doya Doya Moda Emel Başkan eşi kim? Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir? Emel Başkan kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİM?

Oyuncu ve aynı zamanda Doya Doya Moda yarışmasında yarışan Emel Başkan dikkat çekmekte. Emel 1989 doğumlu ve evlidir. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde rol aldı.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.