Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim?

02.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:27
Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim?

Artık sadece büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'nın 26 Şubat tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti. Birinci olan yarışmacı çekin de sahibi oldu. Gözler şimdi "Doya Doya Moda'da kim elendi? " sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Artık sadece büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'nın 26 Şubat tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti. Birinci olan yarışmacı çekin de sahibi oldu. Gözler şimdi "Doya Doya Moda'da kim elendi? " sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

Yarışmada bu hafta eleme gerçekleşmedi.

ERKEKLER NEDEN YOK?

22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı mücadelesine devam ediyor. Yarışmadaki format değişikliğini Seray Sever açıklamıştı.

Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu. "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 22:27:29. #1.14#
title