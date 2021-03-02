Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim?

Artık sadece büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'nın 26 Şubat tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti. Birinci olan yarışmacı çekin de sahibi oldu. Gözler şimdi "Doya Doya Moda'da kim elendi? " sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Artık sadece büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda'nın 26 Şubat tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı ve kolyeyi kazanan isim kesinleşti. Birinci olan yarışmacı çekin de sahibi oldu. Gözler şimdi "Doya Doya Moda'da kim elendi? " sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

Yarışmada bu hafta eleme gerçekleşmedi.

ERKEKLER NEDEN YOK?

22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı mücadelesine devam ediyor. Yarışmadaki format değişikliğini Seray Sever açıklamıştı.

Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu. "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."