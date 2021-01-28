Doya Doya Moda'da kim kolye aldı? 28 Ocak Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?
Doya Doya Moda'da kim kolyeyi kazandı? Doya Doya Moda'nın izleyicileri heyecanla kimin elendiğini araştırıyorlar. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da cuma günleri eleme yapılıyor ve bir yarışmacı birinci olup kolyeyi kazanıyor. Doya Doya Moda'da kim kolye aldı? 28 Ocak Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?
Doya Doya Moda'da kimin elendiği her hafta cuma günü belli oluyor. . Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Jüri üyesi Sever bu kararın yapımcıları ile beraber yaptıkları toplantının ardından alındığını duyurdu. Elenen isim bu hafta Aysu oldu.
DOYA DOYA MODA'DA KOLYEYİ KİM KAZANDI?
Doya Doya Moda'da kolyeyi kazanan isim Rabia oldu. Doya Doya Moda'da elenen isim Aysu oldu.
İşte bugün alınan puanlar
Tuğçe: 13
Ayşegül: 18
Özde: 19
Rabia: 18
Ceren: 16
Birben: 17
Bahar: 12
Ufuk: 11
Emre: 12
Mehmet: 15
Erhan: 13
Ahmet: 9
Adnan: 20
Batıcan: 18