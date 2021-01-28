Doya Doya Moda'da kim kolye aldı? 28 Ocak Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?

Doya Doya Moda'da kim kolyeyi kazandı? Doya Doya Moda'nın izleyicileri heyecanla kimin elendiğini araştırıyorlar. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da cuma günleri eleme yapılıyor ve bir yarışmacı birinci olup kolyeyi kazanıyor. Doya Doya Moda'da kim kolye aldı? 28 Ocak Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?