Doya Doya Moda'da kim elendi, kim birinci oldu? 8 ocak Doya Doya Moda'da kolyeyi kazanan isim açıklandı

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Tv8 ekranlarının gündüz kuşağı programında konsepte uygun en iyi kombini yapan ve en yüksek puanları alan kişi haftanın birincisi oluyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 8 Ocak 2021 Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen stil yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en düşük puanı alan finale doğru giderken en yüksek puanı alan isim ise büyük ödüle adım adım yaklaşıyor. 7 yarışmacı konsepte uygun olarak hazırladıkları konseptlerle jüri üyelerinden en yüksek puanı alabilmeyi hedefliyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 8 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 8 Ocak 2021 Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Henüz bugüne ait puan durumu belli olmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA 8 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya günün birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Doya Doya Moda 4 Ocak Puan Durumu Ve Günün Birincisi

Ceren: 18

Özde: 13

Rabia: 6

Ayşegül: 6

Gülnaz: 7

Birben: 16

Bahar: 20 puanla günün birincisi oldu.

Doya Doya Moda 5 Ocak Puan Durumu Ve Günün Birincisi

Ceren: 13

Bahar: 6

Özde: 17

Ayşegül: 18

Gülnaz: 11

Birben: 15

Rabia: 19 puanla günün birincisi oldu.

Doya Doya Moda 6 Ocak Puan Durumu Ve Günün Birincisi

Ceren: 17

Bahar: 14

Özde: 10

Rabia: 12

Ayşegül: 13

Gülnaz: 14

Birben: 19 puanla günün birincisi oldu.

Doya Doya Moda 7 Ocak Puan Durumu ve Günü Birincisi

Ceren: 15

Rabia: 10

Ayşegül: 5

Gülnaz: 19

Bahar: 19

Birben: 20 puanla günün birincisi oldu.

Özde: 20 puanla günün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.