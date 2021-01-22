Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın elenen yarışmacısı
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın elenen yarışmacısı

22.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:15
Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın elenen yarışmacısı

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geride kaldı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendirildi. Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın elenen yarışmacısı

Hafta içi her gün yayımlanan ve moda severlerin merakla takip ettiği büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali bölümü ekranlara geldi. Doya Doya Moda'da yarışmacılar, yarışmanın 300. günü galasına katılma konseptine uygun giyinerek jürinin karşısına çıkıyor.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirilecek, gün sonunda hem haftanın birincileri hem de Doya Doya Doya Moda'dan elenen isimler belli olacak.

Jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert'in üstlendiği programda en son format değişikliğine gidilmiş ve erkek yarışmacılar da dahil olmuştu.

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