Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu

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Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

8 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Mart Pazartesi günü Doya Doya Moda puan durumu;

Birben: 20

Rabia:20

Ceren:20

Tuğçe:10

Özde:20

Elif:20

500 LİRA EK BÜTÇEYİ KİM KAZANDI?

Birben Pazartesi günü ekstra bütçeyle alışverişe çıkacak.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN EN YÜKSEK PUANI ALAN KİM OLDU?

Seray Sever'i taklit eden Ceren haftanın en yüksek puanını alarak kolyenin sahibi oluyor.

5 MART DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

En düşük puanı alarak potaya çıkan isimler Ayça ve Rüya oldu. Elenen isim Rüya.