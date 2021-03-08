Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu
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Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!
4 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?
4 Mart Perşembe günü Doya Doya Moda puan durumu;
Özde:20
Rabia:15
Ceren:18
Elif:14
Rüya:9
500 LİRA EK BÜTÇEYİ KİM KAZANDI?
Birben Pazartesi günü ekstra bütçeyle alışverişe çıkacak.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLARI
Rüya: 25
Rabia: 39
Özde: 40
Ayça: 37
Birben: 39
Ceren: 37
Elif: 30
DOYA DOYA MODA HAFTANIN EN YÜKSEK PUANI ALAN KİM OLDU?
Seray Sever'i taklit eden Ceren haftanın en yüksek puanını alarak kolyenin sahibi oluyor.
5 MART DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
En düşük puanı alarak potaya çıkan isimler Ayça ve Rüya oldu. Elenen isim Rüya.