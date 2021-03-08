Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu
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Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu

08.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:56
Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda'da kim elendi? 'in en çok izlenen moda programı 5 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 5 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

4 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mart Perşembe günü Doya Doya Moda puan durumu;

Özde:20

Rabia:15

Ceren:18

Elif:14

Rüya:9

500 LİRA EK BÜTÇEYİ KİM KAZANDI?

Birben Pazartesi günü ekstra bütçeyle alışverişe çıkacak.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLARI

Rüya: 25

Rabia: 39

Özde: 40

Ayça: 37

Birben: 39

Ceren: 37

Elif: 30

DOYA DOYA MODA HAFTANIN EN YÜKSEK PUANI ALAN KİM OLDU?

Seray Sever'i taklit eden Ceren haftanın en yüksek puanını alarak kolyenin sahibi oluyor.

5 MART DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

En düşük puanı alarak potaya çıkan isimler Ayça ve Rüya oldu. Elenen isim Rüya.

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