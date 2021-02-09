Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda'da Bahar Candan detayı

Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi sorusu yarışmanın ilk dakikaları itibariyle araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Şu ana kadar yarışmanın favori isimleri arasında görülen Bahar Candan, yeni bölümde yer almadığı için merak konusu oldu. Peki, Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda'da Bahar Candan detayı

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen moda yarışma programı Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. Bahar Candan'ı göremeyen izleyiciler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? diye araştırmaktadırlar. Peki, Doya Doya Moda bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? İşte detaylar haberimizde....

DOYA DOYA MODA'DA BAHAR CANDAN ELENDİ Mİ?

Bahar Candan yeni bölümde neden yok sorusu ile gündemde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz hafta erkekler kategorisinde pota olmadı. Dolayısıyla eleme yapılmadı ancak Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini de açıkladı.

Doya Doya Moda'da kolyeyi kazanan isim Ceren oldu. Doya Doya Moda'da Ayşegül ve Gülnaz arasından elenen isim Gülnaz oldu.

İşte bugün alınan puanlar

Ayşegül 23

Ceren 30

Bahar 27

Birben 22

Özde 24

Rabia 27

Gülnaz 13

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Doya Doya Moda'da bugün Roman rüzgarı esti. Programa bugün Kobra Murat konuk oldu ve şarkılarını seslendirdi.

Yarışmanın ilerleyen saatlerinde Seray Sever yaptığı açıklamada Bahar'ın hareketlerinden dolayı diskalifiye olabileceğini açıkladı. Jüri üyesi Sever bu kararın yapımcıları ile beraber yaptıkları toplantının ardından alındığını duyurdu. Bahar bu açıklamaların ardından yerine geçtikten sonra gözyaşlarına boğuldu.