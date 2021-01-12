Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan kimdir? Batıcan Karalar kimdir, kaç yaşında? Batıcan Karalar instagram hesabı!

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 12 Ocak Salı günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Ceren'in bugün fanlarıyla alışverişe gittiği kombininde ona manken Batıcan Karalar eşlik etti. Batıcan Karalar internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan kimdir? Batıcan Karalar kimdir, kaç yaşında? Batıcan Karalar instagram hesabı! sorularının cevapları!

BATICAN KARALAR KİMDİR? İNSTAGRAM HESABI!

Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Doya Doya Moda yarışmasına konuk olan Batıcan tarzıyla dikkat çekti. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Doya Doya Moda Batıcan instagram hesabı baticankaralar. Batıcan Karalar, Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi kişilerle çalışmıştır.