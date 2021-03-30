Doya Doya Moda canlı yayın izle! 30 Mart Doya Doya Moda izle! Doya Doya Moda Özde neden yok? Doya Doya Moda Özde nerede?
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30 MART DOYA DOYA PUAN DURUMU
Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…
29 MART DOYA DOYA PUAN DURUMU
Birben:19
Rümeysa:18
Betül:17
Su:16
Özde:13
Emel:4