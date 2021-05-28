Doya Doya Moda canlı yayın izle! 28 Mayıs TV8 canlı izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı yayın izle! 28 Mayıs TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı yayın izle! 28 Mayıs TV8 yayın akışı!

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu,

Umut Eker,

Uğurkan Erez,

Seray Sever

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