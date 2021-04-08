Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 8 Nisan izle! Doya Doya Moda saat kaçta?
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Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 8 Nisan izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

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Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 8 Nisan izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 8 Nisan izle! Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda jüri üyeleri! Umut Eker!

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DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

DOYA DOYA MODA CANLI YAYIN İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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