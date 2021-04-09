Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Doya Doya Moda canlı yayın kesintisiz izle! 9 Nisan TV8 yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel
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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Nisan Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 8 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 8 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!
9 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI
03:45 Doya Doya Moda
06:00 Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survıvor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda