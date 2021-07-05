Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı yayın izle!

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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!