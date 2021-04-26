Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı yayın izle!

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 26 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 26 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 26 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8 YAYIN AKIŞI

03:00Emre Dorman İle

04:30Doğduğun Ev Kaderindir

06:30Oynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife Style

08:30Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

13:15Doya Doya Moda

17:15Survıvor Panorama

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

26 NİSAN DOYA DOYA MODA CANLI İZLE