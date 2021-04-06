Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Canlı yayın izle! TV 8 yayın akışı! 6 Nisan Doya Doya Moda izle!
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Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Canlı yayın izle! TV 8 yayın akışı! 6 Nisan Doya Doya Moda izle!

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Doya Doya Moda canlı izle! TV8 Canlı yayın izle! TV 8 yayın akışı! 6 Nisan Doya Doya Moda izle!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! 6 Nisan Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 6 Nisan Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 6 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 6 NisanDoya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 6 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Hafta ici her gün 13.00'te @tv8'de! Yeni jüri üyesi Umut Eker ile TV8 ekranlarda yayınlanmaktadır.

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

TV8 YAYIN AKIŞI!

01:30 Kırmızı Oda

02:45 Doya Doya Moda

04:30 Survıvor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık

08:30 Sinema

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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