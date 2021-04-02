Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı izle! Doya Doya Moda yeni bölüm kesintisiz canlı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! 2 Nisan Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 2 Nisan Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Seray Sever,
Uğurkan Erez,
Umut Eker,
Gülşah Saraçoğlu