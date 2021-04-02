Doya Doya Moda canlı izle! TV8 canlı izle! Doya Doya Moda yeni bölüm kesintisiz canlı!

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 2 Nisan Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

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