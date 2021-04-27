Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda puan durumu!
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Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda puan durumu!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda puan durumu! 27 Nisan Salı Doya Doya Moda canlı yayın izle!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 26 Nisan puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Özde: 20

Elif:19

Emel:17

Betül:17

Birben:14

Aslı:10

DOYA DOYA MODA ALL STAR 23 NİSAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 23 Nisan Cuma gününün birincisi ve kolyenin sahibi toplam aldığı 105 puan ile Su olmuştu

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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