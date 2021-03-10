Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda'da kim elendi? 10 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Mart son bölüm Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda'da kim elendi? 'in en çok izlenen moda programı 5 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 5 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 10 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

9 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Rabia:19

Elif:18

Özde:16

Ceren:17

Tuğçe:15

Birben:13

Ayça:11

10 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

10 Mart Çarşamba günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışması sonuçları henüz açılanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.