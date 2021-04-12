Doya Doya Moda canlı izle! 25 Nisan TV8 yayın akışı!

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 12 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 12 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 12 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 12 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

12 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

03:30 8*8Eğlence

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık Life Style

08:30 SinemaDiğer

10:45 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survıvor Panorama

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

23:15 Erzurumspor Gecesi

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