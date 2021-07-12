Doya Doya Moda bugün yok mu? Doya Doya Moda ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda kim birinci oldu?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star yarışmasında Doya Doya Moda yarışmasında kim şampiyon oldu? Doya Doya Moda bugün yok mu? Doya Doya Moda ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda kim birinci oldu?
irbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 9 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor.
DOYA DOYA MODA BUGÜN YOK MU?
9 Temmuz Cuma günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışması final bölümü ile ekranlardaydı. Bu sezonun şampiyonun belli olduğu Doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanmayacak. Yeni sezon olup olmayacağı belli olmayan program Eylül ayında ekranlarda olabailir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDA KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda All Star'da 9 Temmuz birincisi Özde oldu. Doya Doya Moda All Star şampiyonu 218 puanla Özde oldu.