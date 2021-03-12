Doya Doya Moda bitiyor mu? Pazartesi günü Doya Doya Moda var mı?
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Doya Doya Moda bitiyor mu? Pazartesi günü Doya Doya Moda var mı?

12.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:49
Doya Doya Moda bitiyor mu? Pazartesi günü Doya Doya Moda var mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star ne zaman? Doya Doya Moda bitiyor mu? Pazartesi günü Doya Doya Moda var mı? Doya Doya Moda neden değişti?

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jürisi ile büyük ilgi topluyor. Sosyal medya hesaplarında da geniş takipçi kitlesine sahip olan Doya Doya Moda hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star kimler var?

DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN?

Jüri üyelerinden Seray Sever Doya Doya Moda All Star yarışmasının Pazartesi itibari ile başlayacağını duyurdu. 15 Mart Doya Doya Moda yarışması yeni konsepti ile ekranlarda.

DOYA DOYA MODA BİTİYOR MU?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

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