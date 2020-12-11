Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?

Ekranların sevilen program moda yarışma programı Doya Doya modada final heyecanı yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar en şık halleriyle kamera karşına geçerken juriler de değerlendirmeleri ile puan verdi. Peki, 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim? Doya Doya Moda 1.'si kim oldu?