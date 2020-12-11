Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
Ekranların sevilen program moda yarışma programı Doya Doya modada final heyecanı yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar en şık halleriyle kamera karşına geçerken juriler de değerlendirmeleri ile puan verdi. Peki, 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim? Doya Doya Moda 1.'si kim oldu?
Modaseverlerin heyecanla takip ettiği, Doya Doya Moda'da haftanın finali yaşandı. Yarışmacılar 1.'lik için yarıştılar. Peki, Doya Doya Moda 1.'si kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
DOYA DOYA MODA 1.'Sİ KİM OLDU?
İzleyicilerin heyecanla izlediği Doya Doya Moda'da jürliler puanlarını vermeye devam ediyor. Henüz puanlama sona ermedi. Yarışma onucu Doya Doya Moda birincisini öğrenek için sayfamızı takip edebilirsiniz.