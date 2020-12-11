Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?

11.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:29
Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?

Ekranların sevilen program moda yarışma programı Doya Doya modada final heyecanı yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar en şık halleriyle kamera karşına geçerken juriler de değerlendirmeleri ile puan verdi. Peki, 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim? Doya Doya Moda 1.'si kim oldu?

Modaseverlerin heyecanla takip ettiği, Doya Doya Moda'da haftanın finali yaşandı. Yarışmacılar 1.'lik için yarıştılar. Peki, Doya Doya Moda 1.'si kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?

DOYA DOYA MODA 1.'Sİ KİM OLDU?

İzleyicilerin heyecanla izlediği Doya Doya Moda'da jürliler puanlarını vermeye devam ediyor. Henüz puanlama sona ermedi. Yarışma onucu Doya Doya Moda birincisini öğrenek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

YARIŞMACILARIN KOSTUMLERİNDEN BAZILARI:

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?
Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim?

İlgili Haberler

Doya Doya Moda Bahar kimdir? Doya Doya Bahar kaç kilo? Bahar Candan kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda Bahar kimdir? Doya Doya Bahar kaç kilo? Bahar Candan kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?
Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?
Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar'da bu hafta kim birinci oldu? 11 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu?
Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar'da bu hafta kim birinci oldu? 11 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Erol Bulut Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 11 Aralık Cuma günü Doya Doya Moda kazanan kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:29:41. #1.14#
title