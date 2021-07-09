Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında?
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Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında?
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında dikkat çeken isimlerinden biri Birben oldu. Peki, Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Birben kimdir?

Bugün yayınlanacak bölümde şampiyonun belli olacağı Doya Doya Moda yarışmasını final programı dikkat çekti. Peki, Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA BİRBEN'İN SEVGİLSİ MERTCAN AKTAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanacak bölümü ile final yapacak. Sezonun şampiyonluğunun belirleneceği yarışmada final fragmanında Birben'in sevgilisinin evlenme teklifi dikkat çekti. Peki, Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir? Birben ile Mertcan Aktaş yaklaşık 1 yıldır beraber. Sevgilisine ''Ciciko'' diye hitap eden yarışmacı, bugün yayınlanacak bölümde evlenme teklifine çok şaşırdığı gözlemdi.

DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

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Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş kimdir, kaç yaşında? - Haberler
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