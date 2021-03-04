Doya Doya Moda Birben elendi mi? Doya Doya Moda Birben kimdir?
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Doya Doya Moda Birben elendi mi? Doya Doya Moda Birben kimdir?

04.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:17
Doya Doya Moda Birben elendi mi? Doya Doya Moda Birben kimdir?

TV8'in en çok izlenen moda programı Doya Doya Moda Birben elendi mi? Doya Doya Moda Birben kimdir? Doya Doya Moda Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 4 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu!
4 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?

DOYA DOYA MODA BİRBEN ELENDİ Mİ?

Bileğinde ve belinde rahatsızlık bulunan Birben, talihsiz bir kaza geçirmişti. Podyuma çıkacağı sırada düşen Birben, durumunun kötüleşmesi üzerine yarışmaya ara verdi. Birben Coşkun'un sağlık sorunları geçtikten sonra yarışmaya dahil olması bekleniyor.

4 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün puanları belli olamadı. Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

3 MART DOYA DOYA BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda'da geçen haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda Cuma günü elenen isim açıklanacak.

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