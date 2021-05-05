Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Betül ne iş yapıyor?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması büyük ilgi ile izleniyor. Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Betül ne iş yapıyor?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması büyük ilgi ile izleniyor. Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Betül ne iş yapıyor?

DOYA DOYA MODA BETÜL KİM?

Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Daha önve evlilik yapan ve çocuğunu düşüren Betül, olayı hıçkırıklar içinde ağlayarak anlattı. Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor. Sosyal medyada 146. bin takipçisi bulunmakta.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak