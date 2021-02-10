Doya Doya Moda Bahar elendi mi? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan neden elendi? Bahar Candan kimdir?

Moda programı Doya Doya Moda'da yarışan Bahar Candan'ın yer almaması dikkat çekti. İlginç giyim tarzı ile dikkat çeken isimBahar Candan kimdir? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan neden elendi?

DOYA DOYA MODA BAHAR ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. Yeni haftada Bahar Candan'ı göremeyenler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçen haftaki bölümde Selin ve Bahar aynı puanı alarak yarışmaya veda etmişti.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.