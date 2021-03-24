Doya Doya Moda All star kim elendi? Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 24 Mart Doya Doya Moda puan durumu!
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Doya Doya Moda All star kim elendi? Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 24 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

24.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:32
Doya Doya Moda All star kim elendi? Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 24 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All star kim elendi? Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 24 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 24 Mart Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 24 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 24 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 24 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

24 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUANLARI

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması 24 Mart puanları henüz belli olmadı. Detaylar haberimizde.

23 MART PUAN DURUMU

Birben:20

Özde:20

Ferdanur:14

Su:14

Betül:12

Eme:10

Rümeysa:6

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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