Doya Doya Moda All Star Ferdanur kim? Doya Doya Moda All Star Ferdanur kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan 5 Nisan Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda All Star Ferdanur kim? Doya Doya Moda All Star Ferdanur kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda ALL Star jüri üyeleri! Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 5 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 5 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA ALL STAR FERDANUR KİM?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında geçen sezon diskalifiye olan yarışmacı Ferdanur, bu sezon Doya Doya Moda yarışmasında dikkat çekmeyi başardı. İstanbul Arel Üniversitesi'nde eğitme devam eden isim diskalifiye olması ile ilgili neler dedi?

"Evet arkadaşlar Tv8 Doya Doya Moda programı ile yollarımızı ayırdık. Bulunduğunuz her ortamda bi takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama tabi ki sizinle ayrılmıyoruz. Biliyorsunuz ben hep sizinleyim. Mankenlik ve modellik yaptığım için diyorsunuz ya 'Ferdanur her yerdesin' evet her yerdeyim ve her zaman her yerde olacağım. Şimdilik sadece ekranda olmayacağım. 77 gündür ekrandayım ve bu kadar kısa bir sürede iyi ki bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildim. İyi ki tanındım ve iyi ki sizleri tanıdım. Bu yol benim için farklı bir deneyimdi ve iyi ki yaşadım. Bu yol bana inanılmaz güzel insanlar kazandırdı. Bi kitle beni kibirli, egolu SİNSİRELLA olarak değerlendirse de ben kendimi çok iyi yansıtabildiğimi ve birçok insanın benden birşeyler öğrendiğini, kendi hayatlarına bir pay çıkarabildiğini düşünürüyorum. İnanın hayatta istediğinizi açık bi şekilde söyleyebilmek, hayır demeyi bilmek ve kendi doğrunuzu savunmak en büyük özgürlük. Dik başlıyım, sertim, emir kipiyle nefes al deseler almam! Çünkü böyle daha özgürüm... Sizi değersiz ve mutsuz hissettiren her mekan ve kişiyi terk etmeye hakkınız var. Seven, sevmeyen herkese teşekkürler.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu



