Doya Doya Moda All Star Birben kim? Doya Doya Moda All Star kaç yaşında, nereli?
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Doya Doya Moda All Star Birben kim? Doya Doya Moda All Star kaç yaşında, nereli?

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Doya Doya Moda All Star Birben kim? Doya Doya Moda All Star kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan 5 Nisan Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda All Star Ferdanur kim? Doya Doya Moda All Star Birben kim? Doya Doya Moda All Star kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda ALL Star jüri üyeleri! Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 5 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 5 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA ALL STAR BİRBEN KİMDİR?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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