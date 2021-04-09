Doya Doya Moda All Star 9 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 9 Nisan 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 9 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 9 Nisan Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 9 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

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9 NİSAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı 9 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

8 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Rümeysa-8

Ferdanur-20

Birben-10

Betül-15

Emel-16

Su-20

Özde-13