Doya Doya Moda All Star 9 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 9 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 9 Haziran puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 9 Haziran Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 9 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 9 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

Doya Doya Moda canlı izlemek için tıklayınız!

9 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 9 Haziran Salı gününün puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

8 HAZİRAN SALI 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-18

Betül-15

Emel-20

Su-20

Rabia-19

Özde-17

Birben-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 8 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 8 Haziran Salı gününün birincisi Su, Emel ve Birben olmuştu.