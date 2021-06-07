Doya Doya Moda All Star 7 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 7 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 7 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 7 Haziran puan durumu nedir?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Haziran Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 7 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 7 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 7 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!
DOYA DOYA MODA CANLI İZLE
Doya Doya Moda canlı izlemek için tıklayınız!
7 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 7 Haziran Pazartesi gününün puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.
4 HAZİRAN CUMA 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ferdanur-40
Betül-34
Emel-29
Su-12
Rabia-31
Özde-31
Birben-25
DOYA DOYA MODA ALL STAR 4 HAZİRAN BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda All Star'ın 4 Haziran Cuma gününün birincisi Ferdanur olmuştu. Aynı zamanda kolye sahibidir.