Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 5 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 5 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 5 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!

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5 Mayıs 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-10

Betül-20

Emel-19

Su-20

Yaren-20

Özde-19

Birben-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 5 MAYIS BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 5 Mayıs Çarşamba gününün birincisi Su, Yaren, Betül ve Birben oldu.