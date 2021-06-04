Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 4 Haziran puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 4 Haziran Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 4 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 4 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 4 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!

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3 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 4 Haziran Cuma gününün puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-11

Betül-20

Emel-16

Su-11

Rabia-20

Özde-16

Birben-12

DOYA DOYA MODA ALL STAR 3 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 3 Haziran Perşembe gününün birincisi Betül ve Rabia olmuştu.