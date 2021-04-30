Doya Doya Moda All Star 30 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 30 Nisan 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 30 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 30 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 29 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 29 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 29 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 29 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

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29 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 30 Nisan Cuma gününün konsepti ve 2 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

28 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-5

Betül-17

Emel-9

Su-17

Özde-20

Elif-15

Birben-18

DOYA DOYA MODA ALL STAR 28 NİSAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 29 Nisan Cuma gününün birincisi Özde olmuştu.